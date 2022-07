Occhi puntati sul futuro. In particolare su Tommasodel Vicenza. Attaccante classe 2004, con Missori della Roma, è considerato tra i migliori del panorama calcistico italiano: forza fisica (193 cm), tecnica e mobilità, ha già alle spalle 8 presenze in Serie B, nonostante la giovane età. E la Juve è piombata su di lui tempo fa.- Ieri, nel tardo pomeriggio, anche Maldini e Massara hanno incontrato a Casa Milan il papà di Mancini e l’intermediario Bozzo. Un summit sul quale si sono poste le basi per una trattativa da 2,5 milioni di euro. Il Milan ha guadagnato terreno, con la Juve che si era mossa per prima circa un mese fa ma ora deve guardarsi intorno, come riporta calciomercato.com. Concorrenza anche di Siviglia e Benfica. E ora il ragazzo vuole prendersi qualche giorno per scegliere con serenità la sua prossima destinazione.