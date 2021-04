Durante il corso di questa stagione, il centrocampo della Juventus è parso spesso inconsistenze, non all’altezza dei reparti ammirati gli scorsi anni, che hanno trascinato la squadra verso vittorie prestigiose. Per questo la dirigenza bianconera vorrà puntellare la mediana e tra i nomi iscritti sul taccuino di Fabio Paratici compare Ryan Gravenberch, stella del centrocampo dell’Ajax accostato a Pogba per stile e movenze. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, però, oltre alla Juve ci sarebbe anche il Milan.