La Juventus, oltre che sul campo, prepara sui social l'avvicinamento al big match tra la Vecchia Signora e il Milan. Dopo tanti anni, questa sfida storica tornerà ad essere decisiva per il campionato. La società bianconera ha ricordato la vittoria per 2 a 0 dei bianconeri a San Siro siglata da una doppietta di Gonzalo Higuain. Un messaggio di buon auspicio in vista del match di domani sera che si prospetta ricco di insidie per i bianconeri.