Un Milan nel pieno della bufera, una Juve nel caos. Domani sera all'Allianz Stadium si affrontano due squadre a caccia della finale di Coppa Italia dopo l'1-1 dell'andata, ma che non vivono momenti semplici. Come giocheranno? Sarri dovrebbe riproporre il tridente guidato da Cristiano Ronaldo con Cuadrado e Dybala, mentre Matuidi è pronto a prendere il posto di Rabiot, con Danilo ancora avanti su De Sciglio. Dovrebbe rientrare Chiellini, in dubbio Khedira e Douglas Costa che dovrebbero partire dalla panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao.