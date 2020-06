Cinque sostituzioni a partita. la Figc ha ufficializzato la modifica temporanea al regolamento proposta dalla Fifa e già approvata dall'Ifab. Le sostituzioni saranno così aumentate, non lo saranno invece i momenti - cioè le interruzioni - per effettuarle: tre, come da regola dei tempi normali. Subentra però il caso dei tempi supplementari. Come racconta la nota della FIGC, è possibile effettuare una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare, tra il primo e il secondo tempo supplementare. Ciò avverrebbe solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori.