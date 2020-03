Tutto è ancora da chiarire, su come e quando si giocherà Juventus-Milan di Coppa Italia. La partita è prevista per mercoledì, come da programma, e si dovrebbe giocare a porte chiuse, anche se le società hanno dato indicazioni per i propri tifosi differenti. Per la Juventus, quindi, aspettando le comunicazioni di Lega e Regione Piemonte, tutto procede regolarmente e per domani alle 17.45 è stata confermata la conferenza stampa della vigilia di Maurizio Sarri. Come detto, i giochi restano ancora tutti aperti, ma in attesa di ufficialità tutto sembra svolgersi con normalità.