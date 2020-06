Non c'è ancora un orario, né uno straccio di ufficialità. Juve e Milan si sfideranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: la data è stata confermata ufficialmente sia dai vertici del calcio italiano che dallo stesso Governo, ma manca l'okay definitivo sull'orario del calcio d'inizio. Il motivo? La Lega di Serie A attende la deroga del Governo, quindi comunicherà l'orario dell'attesa partita, la prima in assoluta dopo lo stop causa lockdown per il nostro paese. Tutti aspettano la Juventus, tutti gli occhi saranno concentrati sull'Allianz Stadium. Eppure, l'orologio non balla ancora.