Prima partita, prime polemiche. A 48 ore dalla fine del match di Coppa Italia tra Juventus e Milan, sono ancora forti le scorie post gara in casa rossonera, dove l'eliminazione non è stata ancora digerita bene. Il rosso a Rebic è il tema fondante della questione, infatti anche Hakan ​Calhanoglu ha affermato che il rosso a Rebic andava valutato anche con la var, così come fatto in occasione del calcio di rigore concesso alla Juventus. Insomma, la delusione per l'eliminazione dalla Coppa è comprensibile, le lagne un po' meno.