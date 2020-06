2







di Marcello Chirico

Chissà se anche domani ci penserà Cristiano Ronaldo a risolvere la semifinale di Coppa Italia contro il Milan come è successo alla Play nell'introduzione al video qui sotto. CR7 domani sarà lì, nel tridente d'attacco. Come sempre. La prima partita post-coronavirus è alle porte, il calcio italiano alza il sipario e la Juve è subito protagonista. Si parte dall'1-1 contro il Milan dopo tre mesi di stop forzato dovuto alla pandemia. Settimane nelle quali la squadra di Sarri si è allenata prima a casa poi alla Continassa, individualmente e in gruppo. Domani si torna in campo, e sarà come un nuovo debutto.



Nel video qui sotto il direttore editoriale Marcello Chirico presenta la sfida con il Milan