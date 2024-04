Questa Juve non sa vincere neanche quando se lo merita, stasera ha giocato ma niente da fare. Ha creato di più del Milan. Ma io mi domando una cosa, perché il tridente Allegri lo utilizza solo 20 minuti? Possibile che deve durare così poco?



Il Milan non ha fatto niente nel secondo tempo. Gli mancava Theo Hernandez, Calabria, Tomori e neanche con il Milan così la Juve riesce in casa a vincere.



Servono sei punti per arrivare alla qualificazione in Champions League, che fatica arrivarci. Stasera anche un po' di sfortuna ma Allegri si deve mettere in testa che Chiesa deve sempre giocare. Vlahovic si è arrabbiato perché non stava giocando male e non ha capito il cambio. Hai il capocannoniere della tua squadra e lo togli?