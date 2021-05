Nel preparare la gara contro il Milan, Andrea Pirlo deciderà la formazione anche in base ai giocatori diffidati, che in caso di ammonizione salteranno la gara del 12 maggio contro il Sassuolo. I giocatori a rischio squalifica sono quattro: Bonucci, De Ligt, McKennie, Ronaldo. Di loro, l'unico che dovrebbe rimanere fuori dalla formazione titolare è Matthijs de Ligt, con l'allenatore che dovrebbe scegliere Bonucci-Chiellini come coppia centrale. McKennie agirà da esterno sinistro nel 4-4-2 bianconero, Ronaldo intoccabile lì davanti.