Il calcio italiano riapre i battenti e con lui, in dolce compagnia come sempre, ritornano anche le polemiche. Scontate, probabilmente, se in mezzo c'è anche la Juventus. I bianconeri, come sempre, catalizzano tutte le attenzioni, anche quelle della critica che, a questo giro, non perdona la designazione arbitrale della sfida di domani sera, venerdì 12, contro il Milan. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia sarà quindi Daniele Orsato, direttore di gara che ha fatto parlare di sé anche durante la pandemia, non certo per sua responsabilità diretta. Infatti, uno dei polveroni sollevati in tempo di quarantena è stato proprio quello riguardante le note registrazioni "sparite" della sfida tra Inter e Juventus nel 2018, con il famoso episodio del secondo giallo non dato a Miralem Pjanic.



Insomma, nemmeno il tempo di cominciare, che già si sono sollevate in coro le voci di chi ci vede qualche oscuro disegno dietro, con la Juventus che verrebbe favorita dopo l'1 a 1 di San Siro. "Partita il venerdì, rigore il giovedì" scrive un utente, corredando al post un fotomontaggio di Orsato in maglia Juve. "Dove c'è Orsato, c'è Juve" commenta un altro tifoso, alquanto infervorato contro questa designazione. "Per non correre rischi, hanno mandato Orsato" si legge ancora, sfogliando i tweet del web. Tifosi antijuventini coesi, quindi, nel sostenere come al solito la teoria del complotto bianconero... Si comincia da dove ci si era fermati. Sfoglia la GALLERY per tutti i commenti