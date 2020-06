Ci siamo, tra pochi giorni il Milan e la Juventus si affronteranno per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si avvicina sempre più la sfida di Coppa Italia tra il Milan e la Juve. La gara, che si giocherà il 12 giugno e inaugurerà la ripresa del calcio italiano, si avvicina. Intanto se Sarri ha le idee chiare per l'attacco con il tridente provato nella partitella in famiglia di venerdì sera allo Stadium composto da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, lo stesso non vale per il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. Come spiega Sky Sport, Leao e Paquetà sono in ballottaggio per giocare a fianco di Ante Rebic e Calhanoglu.