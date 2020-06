Juve-Milan e Napoli-Inter. Si riparte da qui, ma quando? Racconta La Gazzetta dello Sport che la richiesta che la Lega ha di nuovo girato al governo è quella di anticipare di 24 ore, con le prime semifinaliste in campo già venerdì 12. Oggi Spadafora, ministro dello Sport, dovrebbe far conoscere la sua risposta: serve un ulteriore concessione del governo al divieto di eventi sportivi, oggi esteso fino al 14. Non molte le chance di invertire l'ordine delle semifinali; prima Napoli-Inter, poi Juve-Milan. L’orario delle gare di Coppa Italia sarà in ogni caso le 20.45.