Dopo la notizia arrivata da Napoli, a confermarlo è anche Sky Sport. La ripresa del calcio italiano potrebbe dunque essere anticipata di un giorno, ed è una decisione che troverebbe il favore anche della Juventus.



JUVE-MILAN - Dunque, non più il 13 giugno, bensì il 12: a riaprire le danze, con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ancora Juve-Milan. La decisione non è ancora ufficiosa, ma fonti governative hanno confermato l'intenzione di Spadafora e Conte di accettare la proposta di Dal Pino. Già nella giornata di ieri, soprattutto da parte dell'Inter, erano arrivate forti pressioni affinché l'esito della Coppa non fosse deciso in così poco tempo. Dunque, il 12 giugno riparte il calcio italiano e lo fa all'Allianz Stadium con la gara tra bianconeri e rossoneri. Il giorno dopo, toccherà a Napoli e Inter.