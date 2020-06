di Lorenzo Bettoni

Di gol non si può parlare, perché non ce ne sono stati. Allora il day after di Juve-Milan è caratterizzato dalle polemiche dei rossoneri per le decisioni (tutte sacrosante) di Daniele Orsato di Schio. La bufera era iniziata già il giorno della designazione. E diciamo la verità, un pò ci era mancata. Tutto prevedibile, ovviamente, di certo nessun arbitro designato per le partite della Juve è mai imparziale o all'altezza. Di fatto, ad ogni desginazione, si va sempre a scavare nel passato del direttore di gara in questione. In questo caso c'era poco da scavare. L'episodio più controverso di Orsato nei confronti della Juve risale ad appena un paio di anni fa: al famoso 'giallo di Pjanic' non dato contro l'Inter. Giallo che ieri sera è effettivamente arrivato per il centrocampista bianconero. Ironia della sorte.



POLEMICHE - Proprio quel cartellino è stato strumentalizzato dai social (soprattutto di fede Napoli e Inter) per sottolineare come per un fallo simile (simile!!) Rebic sia stato espulso. Ora, serve chiarezza. E' chiaro che quel giallo non dato a Pjanic in Inter-Juve del 2018 resti un errore del direttore di gara di Schio. Ma paragonarlo a quello di Rebic su Danilo è assolutamente folle. L'intervento dell'attaccante del Milan è scomposto e pericoloso. Un intervento che mette a rischio l'incolumità del povero Danilo, poi rimasto a terra per diversi minuti. Non c'entra niente, quindi tirare fuori il fermo immagine di Pjanic che crolla su Rafinha. Il bosniaco si appoggia all'ex centrocampista dell'Inter girandosi su un fianco, senza fare niente di pericoloso. Poteva starci il giallo, sì. Di certo non il rosso diretto. PROTESTE - L'altra foto che sta facendo discutere è quella del capannello di tre calciatori del Milan attorno ad Orsato, proprio dopo il rosso a Rebic. Ma come? Non si doveva protestare a 1,5 metri di distanza? Poco prima era stato lo stesso direttore di gara ad intimare a Romagnoli di allontanarsi per protestare ma poco dopo la tentazione dei rossoneri è stata troppo forte. E' vietato e in pochi ci hanno fatto caso. Se i "protestanti" vessero avuto la maglia bianconera gli screen avrebbero attirato un po' più l'attenzione...