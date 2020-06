Juventus-Milan, gara inaugurale della ripresa del calcio italiano, si gioca a porte chiuse, come d'altronde tutte le altre partite che seguiranno da qui alla fine della stagione. Eppure, allo Stadium c'è posto anche per i tifosi: non in tribuna, ovviamente, ma nei cartelloni pubblicitari che scorrono a bordocampo. Come hanno segnalato tanti tifosi su Twitter, che si sono visti "proiettati" sul campo della Juventus, sui banner che costeggiano il campo sono state trasmesse le foto dei fan bianconeri: una scelta, anche se in misura ridotta, simile a quella operata dal Borussia M'Gladbasch in Germania, che ha riempito le tribune con immagini di cartone dei propri tifosi. L'iniziativa, in casa Juventus, è nata dalla partnership con Socios.