Vai, Federico. Vai e corri più forte che puoi. Perché questa è un'altra occasione da non fallire, in una partita in cui i bianconeri potranno almeno tirare un sospiro, chiudere con un sorriso davanti a un pubblico decisamente provato. Lariparte da Federico, l'uomo che "non è più un ragazzino", così ridefinito da Allegri. Che è pronto a schierarlo ancora titolare, riponendolo al centro di progetto e villaggio per avere quell'imprevedibilità che tanto bene avrebbe fatto a Siviglia. E ad Empoli.Non sarà l'unica novità in casa Juve, dove si attendono i provini definitivi di Alex Sandro e Vlahovic. In ogni caso, per entrambi la chance di poter colpire dalla panchina.