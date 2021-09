"Partita più importante per loro", ha continuato a direin conferenza stampa. Ma per quale motivo? No, non l'ha voluto spiegare il tecnico bianconero. E allora prova a interpretarlo Tuttosport: "Ieri ha ribaltato il tono, spazzando più responsabilità possibili sul Milan con la frase «è molto più importante per loro che per noi». Affermazione sibillina, che Allegri non vuole spiegare, giocandoci un po’ sopra, ma in verità perché una spiegazione plausibile non c’è, se non quella di non sentirsi dire che quella di stasera è l’ultima spiaggia".