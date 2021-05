5









È già iniziata Juventus-Milan. Il fischio d’inizio previsto alle 20.45 di domenica 9 maggio darà il via allo spettacolo calcistico, ma l’evento è iniziato da tempo, perché in palio c’è molto. Champions League, Donnarumma e Ronaldo, Pirlo e Pioli, insomma, le sfide interne sono tante tra campo e mercato. A scatenare polemica tra i tifosi del Diavolo è stata l’assegnazione arbitrale. Chi dirigerà la gara sarà l’arbitro Valeri, protagonisti delle espulsioni di Donnarumma e Ibrahimovic contro Torino e Inter in Coppa Italia, direttore della semifinale d’andata dell’edizione del 2020 che assegnò il rigore per fallo di braccio di Calabria. Precedenti che hanno fatto esplodere la tifoseria rossonera…



