In attesa che Pirlo sciolga i dubbi di formazione per la gara contro il Milan in programma domenica sera, è stato designato l'arbitro del match e i suoi collaboratori che lo aiuteranno nella direzione del big match. Il fischietto scelto è Paolo Valeri della sezione di Roma, i guardalinee sono Giallatini e Peretti e il quarto uomo Sacchi. Al Var ci sarà Calvarese, coadiuvato dall'Avar Paganessi. Curiosità: oltre ad aver arbitrato i bianconeri nell'ultima Supercoppa italiana contro il Napoli, Valeri aveva già diretto un Milan-Juve nel 2017-2018, finito 2-0 per i bianconeri.



ORSATO RITROVA L'INTER - Nella prossima giornata Orsato ritroverà l'Inter per la prima volta dopo le polemiche di qualche anno fa per non aver espulso Pjanic per una brutta entrata su Rafinha in Inter-Juve. In Inter-Sampdoria (sabato alle 18) Orsato sarà al Var, con Ayroldi ad arbitrare la partita.