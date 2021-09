Tre partite e un solo punto, questo il bilancio della Juventus in questo scorcio di campionato, che vede i bianconeri già attardati rispetto alle altre pretendenti al titolo. Nonostante la sconfitta contro il Napoli di una settimana fa, la Juve parte con i favori del pronostico nel secondo big match stagionale, quello casalingo di domenica sera contro il Milan. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, la squadra di Max Allegri è avanti piuttosto nettamente, a 2,11. Il «2» dei rossoneri, ancora a punteggio pieno, vale 3,30. Leggermente più alta la quota del pareggio, che si attesta a 3,50. Difficile che l'incontro dell'Allianz Stadium si risolva senza reti da entrambe le parti, e in effetti il Goal prevale a 1,62, mentre il No Goal sale a 2,17. Parlando di probabili bomber, Alvaro Morata e Paulo Dybala sono a 2,75, una marcatura firmata Olivier Giroud vale invece 3 volte la posta.