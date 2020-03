Juve-Milan, ora è tutto da decidere. Possibilità che si vada verso... le porte 'socchiuse'. Aperte, ma non per tutti. Come racconta Tuttosport, la partita - prevista per mercoledì sera alle 20.45 all'Allianz Stadium - alla gara non potranno andare i tifosi provenienti dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia-Romagna. Le disposizioni verranno specificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.