Roberto Burioni non ci sta. Il medico, noto virologo e divulgatore scientifico, diventato famoso sui social proprio per le sue "consulenze" pubblico e la sua lotta a favore dei vaccini, si scaglia contro Juventus-Milan a porte aperte attraverso il proprio profilo Twitter. E definisce la scelta di far disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra bianconeri e rossoneri, in programma domani sera all’Allianz Stadium a porte aperte, con la presenza degli spettatori allo stadio nonostante l’emergenza Coronavirus, una follia.



FOLLIA! - “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini. Anche la 'mia' Lazio a porte chiuse? Ovvio non si deve giocare nessuna partita con il pubblico, di qualsiasi squadra!”.