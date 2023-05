Come racconta il Corriere dello Sport, contro il Milan ci sono in palio tre punti che contano più per l'orgoglio che non per la classifica della Juve, anche se pure sotto quel punto di vista rimane qualcosa da dire per i bianconeri. Così Max Allegri pensa di andare all'attacco, con Chiesa che sarà chiamato a dare una trazione anteriore a tutta la manovra offensiva, indipendentemente dal sistema di gioco o dal fatto che possa partire titolare o meno.. Il tempo c'è, la fiamma della passione che ha sempre reso Chiesa un giocatore diverso dagli altri, con quel qualcosa di speciale tipico dei campioni.