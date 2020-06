2







di Cristiano Corbo

Poteva andare meglio. Anzi, doveva andare meglio. Peccato che Crist...iano si sia fermato agli 11 metri, con Donnarumma bravo a intuire e fortunato a non riprenderla di schiena. Sì, la notizia dell'Allianz Stadium non è lo 0-0 che resiste alla lotta dei primi 45 minuti: è il rigore sbagliato da CR7. Che si è disperato, che ha messo le mani tra i capelli. Che però ha avuto un altro paio di occasioni e no, non le ha sfruttate.



Per il resto, la Juve ha giocato bene. Quasi alla grande. Manca la concretizzazione, e cioè lucidità: ma il lavoro di Sarri è stato premiato dalla voglia e dall'intensità dei suoi ragazzi. Il vantaggio solo sfiorato, in questo senso, assomiglia davvero a un dettaglio.



