L'infortunio di Paul, ancora da definire con esattezza, sembra mettere ladi fronte a un'amara verità: per quanto sia "blindato" con un contratto da 8 milioni di euro netti all'anno fino al 2026, il Polpo non può essere considerato il "pilastro" del centrocampo bianconero del prossimo futuro, al massimo potrà essere un "surplus" per la rosa e, se le cose andranno migliorando, una lieta sorpresa. Al momento, come sottolineano i colleghi di Calciomercato.com, è più che altro un vuoto da colmare, che rischia di sommarsi a quello lasciato nello stesso reparto da Adrien, in scadenza di contratto e di nuovo nel mirino, stando alle indiscrezioni, del- Anche Leandro, per cui è già venuto meno l'obbligo di riscatto dal PSG, è ormai sulla porta d'uscita della Continassa, a ribadire ulteriormente il fatto che per il centrocampo della Juve servirà una mezza rivoluzione. Nel mirino, intanto, ci sono soprattutto Davidedel Sassuolo e Teundell'Atalanta, ma la sensazione è che non possano bastare (pur al netto di un possibile ritorno alla base di Nicolò). Urgono rinforzi, possibilmente di un certo livello. Ma molto, neanche a dirlo, dipenderà dai verdetti con cui si chiuderà la stagione.