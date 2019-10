La Juventus che ha chiuso il mercato a settembre, ripartirà da gennaio con lo stesso imperativo: vendere. Nell'attesa però, cercando di capire anche chi sarà ceduto in base alle preferenze di Maurizio Sarri, non si può non considerare il mercato in entrata. Piace, pertanto, il terzino belga del Psg Thomas Meunier, discorso che si porta avanti già dall'estate, ma che potrebbe riaprirsi già a gennaio. Come riporta Calciomercato.com, infatti, per quanto il belga sia in scadenza contrattuale a giugno 2020, non è da escludere che possa essere lasciato partire anzitempo da Leonardo; così, Paratici starebbe alla finestra, pronto a strappare quel sì che, nello scambio con De Sciglio di settembre, non era arrivato.