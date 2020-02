Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Thomas Meunier del Psg continua ad essere un obiettivo in casa Juventus. Il terzino destro belga, infatti, entra in lista svincolati dal prossimo 3 giugno, data di scadenza dell'attuale contratto con i parigini. Il giocatore non sembra essere sulla strada del rinnovo, così le strade tra Meunier e il Psg potrebbero separarsi. La Juve è alla finestra, anche perché Mattia De Sciglio continua a piacere sempre a Leonardo, ma anche perché Meunier è sempre stato trai pallini di mercato di Paratici più di quanto non sia stato Kurzawa.