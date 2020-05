In attesa che riapra il mercato, la Juventus è già alla ricerca di un terzino sinistro come alternativa ad Alex Sandro, che quest'anno ha dovuto fare gli straordinari a causa dei problemi fisici di De Sciglio. Tra i nomi nei radar bianconeri, c'è anche Thomasdel Psg, seguito anche dall'Inter: secondo Le Parisien, dopo un'apertura per un rinnovo, il terzino avrebbe fatto un passo indietro e non sarebbe più convinto di prolungare il contratto in scadenza con il club.