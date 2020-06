La Juventus cerca terzini e il nome di Thomas Meunier è ancora appuntato sull'agenda di Fabio Paratici. Soprattutto, perché il laterale belga del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto e, come riporta RMC Sport, potrebbe lasciare il club già al 30 di giugno. Per il Psg il campionato è stato già archiviato, dopo l'assegnazione del titolo, ma c'è ancora la Champions League: Meunier potrebbe non giocarla e cambiare subito squadra. Ovviamente, prima della prossima stagione non potrà scendere in campo con un altra maglietta.