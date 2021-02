1









Come raccontato da Repubblica, la Juventus nel 2021 segna praticamente la metà. "I numeri la raccontano bene, questa strana metamorfosi", secondo il quotidiano. Che sottolinea come tra settembre e dicembre Cristiano Ronaldo, che in questa stagione ha saltato quattro partite per coronavirus e una per turn over, ha segnato 16 gol in 14 gare. Tra gennaio e febbraio, saltando i primi turni di Coppa Italia tranne i supplementari degli ottavi, sono diventati 7 in 13. La media realizzativa si è di fatto dimezzata: da 1,14 a 0,53. "Valeva mezza squadra, adesso invece è un Ronaldo dimezzato".