La Juventus ha una certezza in Matthijs De Ligt. Sia come valore di difensore, che come status di incedibile sul mercato. Anche se in Spagna ancora rinnovano le voci su un possibile trasferimento al Barcellona del difensore olandese. Secondo Don Balon, infatti,I contatti con Mino Raiola, sono costanti: vedremo cosa decideranno la Juve e il giocatore. Intanto domani sera Barcellona e Juve s'incontreranno sul campo in amichevole nel trofeo Gamper.