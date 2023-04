Avrebbe del clamoroso quanto sta emergendo dalla Spagna in queste ore, con una notizia di mercato che vede coinvolto il fantasista della Juve Angel Di Maria. Stando a quanto riportato da El Futbolero, infatti, il Barcellona starebbe lavorando all'incredibile ritorno di Leo Messi al Camp Nou, ma per realizzare questo sogno bisognerà anche soddisfare 'le richieste' della Pulce. Il Campione del Mondo in carica, infatti, avrebbe chiesto ai blaugrana di portare in catalunya anche il Fideo Di Maria, ancora alle prese con il rinnovo contrattuale con la Juve.