8









Suarez resta a Barcellona assieme a Leo Messi? Secondo Il Corriere dello Sport sarebbe questo uno degli scenari in caso di permanenza dell'attaccante argentino al Nou Camp. Koeman, infatti, aveva già deciso di silurare il Pistolero al suo arrivo al club ma una delle richieste del 10 argentino sarebbe quella di restare con l'amico ancora al suo fianco. E ieri lo sono stati fuori dal campo con Suarez che si è recato da Messi per una partita di Padel nella villa della Pulce. Niente di definito, la richiesta di Messi non è ancora ufficiale ma inizia a serpeggiare la sensazione che se Leo restasse davvero al Nou Camp chiederebbe di giocare ancora con Suarez al quale lo lega una grande amicizia.



AMICO DI FAMIGLIA - Anche le mogli sono molto legate e fino a poco tempo fa erano anche socie in affari. I figli vanno a scuola assieme e loro sono vicini di casa a Castelldefels, a circa 15 minuti di auto dal centro sportivo del Barcellona. La Juve spera che non tornino più lì ad allenarsi assieme e che Suarez vesta, prima o poi, la maglia bianconera.