La Juventus ieri non ha solo vinto la partita per 4-2 contro lo Zenit San Pietroburgo, ma ha anche messo in mostra una fame, un'attitudine, proprio da Champions League. Una "grinta" che lo stesso club bianconero vuole alimentare e mantenere, come ben spiega il post pubblicato sui propri canali social ufficiali stamattina:Di voglia di spaccare il mondo. Voglia di essere la Juve.