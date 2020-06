Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina e obiettivo di mercato (anche) della Juventus, parla del suo futuro a Tuttosport: “Complimenti? Ne ho ricevuti diversi e li ho tutti apprezzati molto. Ovviamente sentire la fiducia e la stima del presidente Commisso così come quella del commissario tecnico Mancini ha per me un valore speciale. Maglia numero 10? E’ una maglia che in generale ha un significato particolare ma a Firenze più che mai visto è l’hanno indossata campioni del calibro di Baggio e Rui Costa. Per me sarebbe un sogno portare quel numero sulle spalle. Mercato? Gli attestati di stima fanno piacere ma io sono legatissimo a Firenze. Sto bene qui e sento la fiducia di tutti”