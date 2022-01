Inter e Juventus sono avvisate, non sono le uniche in corsa per Gianluca Scamacca. L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima della sfida di Coppa Italia con il Cagliari ha spiegato a Mediaset: "Abbiamo la fortuna che il giocatore viene seguito da molte società, offerte ufficiali non ci sono state. La cosa bella è che ci sono anche società estere, bella perché il calcio italiano è molto ristretto".