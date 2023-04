In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato di Maurizio Sarri: "Sta facendo un ottimo campionato, momentaneamente ha fatto 54 punti rispetto ai nostri 59. Scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese. La Lazio ha la miglior difesa del campionato, 19 gol, 6 clean sheets, per noi sarà difficile e complicata."