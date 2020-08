Lele Adani dà il benvenuto ad Andrea Pirlo: "Che la Tua visione ti sia da guida", scrive l'ex difensore su Instagram postando una foto in bianco e nero di lui accanto al neo allenatore della Juve. I due sono amici ed hanno giocato assieme nel Brescia, nella stessa squadra di Roby Baggio e Pep Guardiola. Oggi opinionista Sky, Adani si è reso famoso in questi anni per la "guerra" contro Max Allegri ed il suo modo speculativo di intendere il calcio.