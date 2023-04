La squadra di Allegri ha ingranato la marcia giusta in questo ultimo periodo, fatto di vittorie e successi, ma l'attenzione deve restare altissima. Sì, perché aldilà delle sfide di campionato e Coppa Italia che devono arrivare, c'è da porre l'occhio sui prossimi impegni europei. Lì, ci sarà lo Sporting, prossimo rivale in Europa League della squadra di Allegri. I portoghesi, guidati da Amorim, hanno vinto facilmente con il Santa Clara per 3-0 e puntano forte al terzo posto in Primeira Liga. Reti di Paulinho, Trincao ed Edwards,