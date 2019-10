Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid, ha parlato dopo il successo contro lo Slavia Praga. Un messaggio che interessa anche alla Juve: "I due club devono parlarsi e decideranno a fine anno. Non sarebbe un fallimento non andare al Real in estate, voglio continuare a crescere e sono molto concentrato su questo. Sono cresciuto da quando sono in Germania, ho molta più confidenza e si vede. Al momento non ho parlato con Zidane, ognuno pensa al suo".