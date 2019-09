La Juve ha scelto il futuro di Emre Can, almeno stando a quanto riporta la stampa francese. Il centrocampista ex Liverpool è stato escluso dalla lista Champions ma i bianconeri puntano ancora su di lui, come confermato da Maurizio Sarri. La Juve non vuole cedere il centrocampista del Liverpool e l'ha fatto presente ai dirigenti del club francese. "In questo momento Emre Can per noi è tanta roba", ha dichiarato Maurizio Sarri dopo la vittoria della Juve sulla Spal, nel quale Emre è entrato in campo nella ripresa.