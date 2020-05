Messaggio della Juve e Paul Pogba e al suo agente Mino Raiola. Il Corriere dello Sport e Tuttosport, confermano quanto scritto giorni fa qua su Ilbianconero.com: l'ingaggio del francese, ad oggi, è insostenibile per le casse bianconere e senza un deciso taglio ai 12 milioni attualmente percepiti allo United il ritorno del francese sarebbe di fatto impossibile. C'è inoltre da fare i conti con la decisione del bianconero di imporre un tetto ingaggi da 9 milioni di euro lordi per i nuovi acquisti, tetto che può sforare, ma non di troppo, nel caso di Pogba. La strada però è ancora molto tortuosa.



POSIZIONE UNITED - Lo United dal canto suo ha abbassato le pretese a circa 100 milioni di euro. E li vuole cash, senza inserimento di contropartite. Secondo Il Corriere dello Sport i Red Devils restano interessati ad alcuni calciatori della Juve che però dovrebbero essere slegati dalla trattativa per il Polpo: si tratta di Rabiot, Ramsey, Alex Sandro e Douglas Costa.