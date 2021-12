Finisce la partita e inizia un po' di serenità. La Juve vince ae si presenta in buone condizioni verso l'ultima partita del 2021: sarà all'Allianz Stadium, contro il Cagliari. E sarà fondamentale per avvicinarsi ancora di più al quarto posto, attualmente occupato dal Napoli, distante cinque punti.I bianconeri hanno celebrato la non facile vittoria del Dall'Ara attraverso alcuni messaggi social. Su tutti, quello di Leonardo: "Vittoria importante. Manca ancora uno sforzo". Bello anche il commento di: "È il gruppo che fa la differenza, noi, voi e tutto il popolo bianconero!".