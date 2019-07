Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Dries Mertens ha parlato anche della Juventus, dal ritiro del Napoli a Dimaro. Il belga ha parlato sia di cosa manchi al Napoli per competere al vertice con i bianconeri, sia del suo rapporto con Maurizio Sarri e di cos'abbia comportato il suo arrivo alla Juve.



LE PAROLE - "Cosa manca per vincere? Stiamo facendo una bella strada, abbiamo preso nuovi giocatori, ma se guardo, ad esempio, alla Juventus che ha preso Ramsey, Rabiot, De Ligt e Buffon... be' sono forti. Sarri e Cristiano Ronaldo insieme? Personalmente ho tanto rispetto, mi ha fatto vedere un calcio diverso nei tre anni a Napoli. Mi ha fatto vedere il suo calcio. Ora che è alla Juventus non tocca a me parlarne, poi secondo me Ronaldo non ha bisogno di imparare tante cose, ma penso si divertiranno. Io a Sarri vorrò sempre bene, per quello che mi ha dato. Sarà strano vederlo alla Juve, ma non ho nulla contro di lui".