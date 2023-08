Ladi Massimiliano Allegri tornerà in campo al JTC della Continassa mercoledì 16 alle ore 10.30 per una nuova amichevole dopo quella di sabato contro l'Atalanta. I bianconeri affronteranno l'Alessandria. Gara a porte chiuse, non sarà consentito l'accesso nemmeno a media e fotografi in vista dell'allenamento congiunto.