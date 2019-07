Mercoledì inizia la stagione della Juventus e come riporta Tuttosport, Maurizio Sarri ha già preparato in ogni dettaglio la preparazione del club bianconero. I calciatori si raduneranno alla Continassa a partire da mercoledì con il tecnico toscano che farà allenare i suoi uomini con doppie sedute fino alla partenza per l'Asia dove la Juventus giocherà la International Champions Cup giocando contro Tottenham, Inter e Top 11 del campionato coreano