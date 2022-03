Quella di ieri è stata una partita che ha portato si 3 punti preziosissimi, ma allo stesso tempo non ha scacciato via i dubbi che si ripresentano ormai da inizio stagione. La mancanza di gioco e le pochissime occasioni da gol create sono infatti al centro del dibattito in casa Juve che adesso, pensa già al prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria, in quel di Marassi. Per dare ulteriore carica a tutta la squadra, la società ha ufficializzato una seduta di allenamento a porte aperte per stampa e tifosi che, si terrà mercoledi mattina nel quartier generale della Continassa.