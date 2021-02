8









Se si parla di affari tra la Juventus e il Real Madrid, la mente corre subito all'operazione del secolo, quella che portò Cristiano Ronaldo in bianconero nell'estate 2018. Fanno sempre sognare i rumors di mercato che legano due società così importanti e dominanti nei rispettivi Paesi. Un legame tra l'altro rafforzato dalle strategie comuni tra Agnelli e Perez in chiave Superlega. Ci sono attualmente 4 giocatori del Real che in vario modo sono stati accostati alla Juve in queste settimane o addirittura negli ultimi anni.

Facciamo una rapida carrellata sulle loro situazioni, uno per uno: